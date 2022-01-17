Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписан приказ, устанавливающий перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 17 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

К бессрочным противопоказаниям, согласно документу, относятся аллергия, гиперчувствительность к компонентам лекарства и осложнения после прививок.

Также существуют противопоказания, которые устанавливаются на определенный срок. Среди них острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Также вакцинироваться не стоит при ОРВИ, протекающих в легкой степени тяжести, и при острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта - "до нормализации температуры тела".

Наконец, к противопоказаниям для вакцинации некоторыми препаратами относятся беременность и злокачественные образования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя дозами российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 17 января.