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Общество17 января 2022 18:51

Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Среди противопоказаний есть бессрочные и временные
Наталья СМИРНОВА
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Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Приказ подписал министр здравоохранения России Михаил Мурашко

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко подписан приказ, устанавливающий перечень противопоказаний к проведению вакцинации от коронавируса. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 17 января, на официальном интернет-портале правовой информации.

К бессрочным противопоказаниям, согласно документу, относятся аллергия, гиперчувствительность к компонентам лекарства и осложнения после прививок.

Также существуют противопоказания, которые устанавливаются на определенный срок. Среди них острые инфекционные заболевания, протекающие в средней и тяжелой степени тяжести, неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний. Также вакцинироваться не стоит при ОРВИ, протекающих в легкой степени тяжести, и при острых инфекционных заболеваниях желудочно-кишечного тракта - "до нормализации температуры тела".

Наконец, к противопоказаниям для вакцинации некоторыми препаратами относятся беременность и злокачественные образования.

Как ранее писал сайт kp.ru, Министерство внутренних дел Австралии разрешило въезд в страну привитым двумя дозами российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном в понедельник, 17 января.