Стал известен лучший футболист мира по версии FIFA

Роберт Левандовски - лучший футболист мира по версии FIFA. Фото: REUTERS

В понедельник, 17 января, в швейцарском Цюрихе прошла торжественная церемония наград от FIFA. Главной же номинацией вечера стали выборы лучшего футболиста мира. Ранее приз по версии France Football получил в торжественной обстановке Лионель Месси. Но вот теперь в тройке финалистов оказались тот же Месси, поляк Роберт Левандовски и египтянин Мохамед Салах, сообщает "КП-Спорт".

Согласно итогам, которые были озвучены в Цюрихе, лучшим футболистом мира по версии FIFA стал Роберт Левандовски.

Напомним, что награда лучшему футболисту мира по версии FIFA вручается с 2016 года. В разное время ее брали Криштиану Роналду (2016,2017), Лука Модрич (2018), Лионель Месси (2019) и Роберт Левандовски (2020). До этого премия вручалась в содружестве с France Football с 2010 по 2015 годы. А до того эти две награды тоже существовали по раздельности.