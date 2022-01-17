В Белом доме не исключили возможности отключения России от SWIFT

США допустили любые варианты действий в отношении России Фото: REUTERS

Представитель Совета национальной безопасности США прокомментировал сообщения о том, что Белый дом и ЕС отказались от варианта отключения российских банков от системы SWIFT в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Как сообщил представитель американской администрации, на данный момент ни один из вариантов возможных санкций против РФ не исключен.

"Ни один из вариантов не исключен", - сказал представитель СНБ США.

Он также добавил, что США продолжают консультации с европейскими коллегами, обсуждая варианты ограничительных мер против России, которые они могут ввести в случае угрозы безопасности Украине, пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, газета Handelsblatt сообщила, что США и Европейский союз решили отказаться от варианта отключения России от международной межбанковской системы SWIFT в рамках новых санкций, которые могут быть введены против страны. По данным источников издания в правительстве ФРГ, вместо этого США и ЕС обсуждают вопрос адресных ограничений против крупнейших российских банков.