Представитель делегации Киева в контактной группе Алексей Арестович уволился по собственному желанию Фото: REUTERS

Представитель делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Арестович уволился с этой должности. Он решился на уход с данной должности по собственному желанию, сообщает "4 канал" со ссылкой на комментарий Арестовича.

- По его словам, уволился по собственному желанию, на следующей встрече контактной группы по Донбассу его уже не будет, - говорится в сообщении канала в Фейсбуке.

Там же уточняется, что пока эта "информация неофициальная".

Напомним, Арестович стал советником украинской делегации в rонтактной группе осенью 2020 года. Он выполнял функции пресс-секретаря делегации. На этой должности он сделал немало неоднозначных и провокационных заявлений, касающихся Донбасса и РФ.

Так, ранее он заявлял, что любое полномасштабное нападение на страну будет концом для России и ее армии. По мнению политика, в Кремле это тоже понимают. Кроме этого, Арестович считал, что Украине постоянно угрожают вторжением и расширением.