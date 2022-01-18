Глава Минобороны Британии Уоллес пригласил Шойгу посетить Лондон Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что направил своему российскому коллеге Сергею Шойгу приглашение посетить Лондон. Об этом он рассказал во время выступления в Палате общин британского парламента,

- Я направляю ... Шойгу приглашение посетить Лондон в ближайшие недели. Мы готовы обсуждать вопросы, касающиеся общих обеспокоенностей в сфере безопасности, и вести конструктивный диалог, - сказал Уоллес.

Глава Минобороны Британии также добавил, что руководство поддерживает контакты с Москвой. В качестве примера он привел недавнюю встречу глав МИД двух стран Сергея Лаврова и Лиз Трасс на полях СМИД ОБСЕ в Стокгольме.

Кроме этого, в начале декабря 2021 года состоялась встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Переговоры в Стокгольме длились около 40 минут. В начале встречи главы внешнеполитических ведомств высказали вступительное слово, после чего переговоры продолжились в закрытом формате.