Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно "больше оружия" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что его стране нужно еще больше оружия от партнеров.

При этом, назвать какие-то конкретные виды оружия он оказался не готов.

- Я не смогу сейчас назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше, - сказал Данилов. Его слова приводит сайт Телевизионной службы новостей (ТСН).

В конце декабря 2021 года Соединенные Штаты тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщал телеканал CNN. В частности, речь шла о том, что США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование, средства радиолокационного наблюдения. Однако пока поставки не начались.