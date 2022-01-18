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В мире18 января 2022 1:45

Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно "больше оружия"

При этом, назвать какие-то конкретные виды оружия он оказался не готов
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно "больше оружия"

Секретарь СНБО заявил, что Украине нужно "больше оружия"

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что его стране нужно еще больше оружия от партнеров.

При этом, назвать какие-то конкретные виды оружия он оказался не готов.

- Я не смогу сейчас назвать виды этого оружия. Естественно, оно существует. То, что нам нужно, передали список нашим партнерам. Они нам его передают. У нас есть большое желание, чтобы его было гораздо больше, - сказал Данилов. Его слова приводит сайт Телевизионной службы новостей (ТСН).

В конце декабря 2021 года Соединенные Штаты тайно одобрили выделение Украине дополнительной военной помощи на общую сумму 200 миллионов долларов. Об этом сообщал телеканал CNN. В частности, речь шла о том, что США намерены поставить Украине стрелковое оружие, боеприпасы, медоборудование, средства радиолокационного наблюдения. Однако пока поставки не начались.