Global News: Канада перебросила на Украину спецназ из-за обострения ситуации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Телеканал Global News от источников узнал, что Канада отправила небольшой контингент военных сил специальных операций на Украине. К такому решению пришли в связи с обострением ситуации вокруг Незалежной.

Такой шаг, по утверждению собеседников телеканала, стал "частью усилий" со стороны союзников НАТО по "сдерживанию российской агрессии".

Перед канадскими спецназовцами, по данным источников ТВ, стоит еще одна задача - эвакуация своих дипломатов в случае обострения ситуации на Украине.

Ранее Канада уже отправляла на Украину 200 военных. Они должны были обучать местных бойцов.

Что касается российской стороны, то в Кремле не раз заявляли, что РФ не представляет угрозы для других государств и не намерена "нападать" на Украину. К тому же перемещение российских военных происходит исключительно на территории Российской Федерации и не должно волновать другие страны.