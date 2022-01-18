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Экономика18 января 2022 3:49

Экс-министр энергетики Буславец заявила, что Украина может пойти на воровство российского газа

По ее мнению, это возможно, поскольку Украина не сможет обойтись без его импорта
Юлия КЕКОВА
Юлия КЕКОВА
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Экс-министр энергетики Буславец заявила, что Украина может пойти на воровство российского газа

Экс-министр энергетики Буславец заявила, что Украина может пойти на воровство российского газа

Фото: Олег ЗОЛОТО

Заслуженный энергетик Украины, экс-исполняющая обязанности министра энергетики государства Ольга Буславец заявила, что "Нафтогаз" может пойти на ограничение поставок газа населению и промышленности.

Также она добавила, что нельзя исключать вариант "отбора" транзитного газа из России в случае острого дефицита "голубого топлива". Об этом бывший министр написала в посте на Facebook.

- Дефицит природного газа в первом квартале текущего года составляет не менее двух миллиардов кубических метров ... Украина не сможет обойтись без своего импорта для покрытия пикового топлива в отопительный период из-за низких температур воздуха, - сказано в посте.

Ранее сайт Kp.ru писал, что российский холдинг "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на февраль 2022. "Оператор ГТС Украины" 17 января предложил на аукционе мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию "Суджа" и до 5,2 миллиона кубометров – через ГРС "Сохрановка". Но предложенные украинской стороной мощности так и остались невостребованными.