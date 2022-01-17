«Газпром» не забронировал дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российский холдинг «Газпром» не стал бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину и Польшу на февраль 2022, свидетельствуют данные платформ RBP и GSA Platform.

Согласно электронных площадок, «Оператор ГТС Украины» в понедельник, 17 января, предложил на аукционе мощности в объеме до 9,8 миллиона кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 миллиона кубометров – через ГРС «Сохрановка». Предложенные Украиной мощности остались невостребованными.

Также «Газпром» на стал бронировать мощности на транзит газа в феврале по трубопроводу «Ямал – Европа». Польша предлагала объемы 89,1 миллиона кубов в сутки.

Как писал сайт kp.ru, российская компания не забронировала дополнительный транзит газа через Украину и в январе 2022.

Напомним, ранее в «Газпроме» назвали неприемлемыми заявления о недостаточных объемах поставок газа в Европу.