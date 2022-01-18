Россияне в 2021 году потратили более 64 млрд рублей на лекарства от коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Россияне в прошлом году потратили свыше 64 млрд рублей на покупку лекарств от коронавирусной инфекции. Такие данные привели в пресс-службе оператора маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), где уточнили, что больше всех денег на препараты отдали жители Москвы, Московской области и Краснодарского края.

«По данным системы маркировки «Честный знак», в 2021 г. россияне потратили более 64 млрд руб. на лекарства против COVID-19», - приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что наиболее популярными стали противовирусные препараты, а также антибиотики и иммуномодуляторы. Так, на покупку противовирусного препарата умифеновир граждане потратили 16,8 млрд рублей, на иммуномодулятор интерферон альфа-2B - 7,2 млрд рублей, на средство для лечения коронавируса фавипиравир - 2,9 млрд рублей, на антибиотик дексаметазон - 1 млрд рублей.

Согласно приведенным данным, больше всех средств в аптеках оставили москвичи (5 млрд рублей), на втором месте в этом списке жители Московской области (5 млрд рублей), а закрывает тройку Краснодарский край (3 млрд рублей). Всего в России было продано 144 млн упаковок лекарств, которые рекомендуются при лечении коронавируса.

Напомним, накануне представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелиста Вуйнович заявила, что COVID-19 никуда не уйдет, просто через какое-то время станет сезонным заболеванием.