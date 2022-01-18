В Норвегии на этой неделе начнутся слушания о досрочном освобождении Андерса Брейвика Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Норвегии на этой неделе стартуют громкие слушания по делу боевика Андерса Брейвика. Суд рассмотрит его прошение об условно-досрочном освобождении.

Слушания займут три дня и будут проходить в стенах тюрьмы, где террорист отбывает наказание за теракты, совершенные в 2011 году. За совершенные преступления Брейвика приговорили к 21 году заключения, однако срок может бесконечно продлеваться.

Как передает норвежская пресса, Брейвик все время проводит в собственной камере, где в его распоряжении три комнаты, душ, а также телевизор, компьютер и тренажеры. В тюрьме он учился и даже сдавал экзамены в университет. Теперь осужденный уверяет, что не опасен для общества и требует выпустить его досрочно. Однако психиатр заявляет, что состояние боевика не изменилось, а в прокуратуре указали на отсутствие предпосылок для освобождения.

Напомним, в июле 2011 года Брейвик привел в действие мощное взрывное устройство в центре Осло. В результате теракта погибли восемь человек, десятки получили ранения. В тот же день террорист совершил вторую атаку, открыв огонь по участникам слета молодежного крыла социал-демократической Рабочей партии страны. В результате погибло 69 человек, а 66 были ранены.