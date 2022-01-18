Иммунолог Ярцева призвала россиян вакцинироваться, чтобы не заразиться "омикроном" на работе

Иммунолог Ярцева призвала граждан вакцинироваться, чтобы не заразиться "омикроном" на работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В период распространения нового штамма коронавирусной инфекции «омикрон» гражданам, работающим в больших коллективах, необходимо принимать дополнительные меры предосторожности. Такое заявление сделала иммунолог Ирина Ярцева, отметив важность вакцинации.

Как подчеркнула эксперт, в первую очередь работающим россиянам необходимо не забывать о вакцинации и вовремя ревакцинироваться, а также нужно внимательно относиться к коллегам, использовать маски и соблюдать социальную дистанцию.

«В коллективе важно держать дистанцию, следует сидеть хотя бы в метре друг от друга. Если вы заметили, что человек рядом сопливит или подкашливает, то важно сразу предложить ему надеть медицинскую маску. Если ему не становится лучше, то следует предложить человеку отправиться домой на удаленную работу», - заявила специалист в интервью радио Sputnik, отметив, что чем быстрее граждане будут выявлять друг у друга какие-либо симптомы заболевания, «тем больше людей смогут перезимовать безболезненно».

Ярцева также сообщила, что стрессовые ситуации вредят защитным функциям организма, призвав избегать подобных ситуаций, а также укрепить иммунитет при помощи правильного питания и продолжительного сна.

Напомним, ранее врач-терапевт высшей квалификационной категории, научно-медицинский эксперт Алексей Водовозов назвал людей, которым не грозят постковидные осложнения при «омикроне».