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Экономика18 января 2022 6:18

"Росатом" предложил закрепить за собой право на выдачу разрешений на проход судов по Севморпути

Гендиректор госкорпорации уверен, что это позволит минимизировать риск происшествий на маршруте
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Алексей Лихачев

Алексей Лихачев

Фото: Тимур ХАНОВ

"Росатом" выступил с инициативой закрепить за собой право на выдачу разрешений на проход судов по Северному морскому пути. Об этом рассказал журналистам гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

Он напомнил, что только в конце 2021 года на маршруте в ледовом плене оказались порядка 20 торговых кораблей. По словам руководителя "Росатома", нововведение позволит минимизировать подобные ситуации.

"То есть, зашло судно - нужно точно понимать, насколько оно достоверно по техническим ледовым характеристикам, и в любое время дня и ночи в режиме реального времени нужно понимать его местонахождение и планы, и проблемы, если они есть", - аргументировал Лихачев.

По его словам, на совещании под председательством вице-премьера Андрея Белоусова достигнута предварительная договоренность о большой сессию по перераспределению обязанностей на Северном морском пути. Планируется, что мероприятие пройдет в феврале-марте.

Как ранее писал сайт kp.ru, 7 декабря атомный ледокол "Таймыр" завершил проводку каравана из семи судов (Kumpula, "Владимир Русанов", "Северный проект", "РЗК Константа", "Турухан", "Григорий Шелихов" и "Механик Пустошный") по Северному морскому пути.

В рамках этой работы впервые в истории арктического судоходства в это время года под проводкой атомного ледокола караван из семи судов с различными техническими характеристиками проследовал через акваторию Севморпути с востока на запад.