В МИД сообщили, что посольство России в Киеве работает в штатном режиме Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Российское посольство в Киеве работает в штатном режиме. Таким образом в Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали заявление о том, что в двух консульствах России на Украине якобы собираются «эвакуировать» дипломатов из страны.

«Посольство России в Киеве работает в штатном режиме», - говорится в заявление российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности незалежной заявила о планах посольства России в Киеве и консульства во Львове якобы «эвакуировать» из Украины своих дипломатов. Как заявлял чиновник, 5 января текущего года незалежную уже покинули 18 человек. Он уточнил, что в основном среди них были дети и жены российских дипломатов, однако, согласно его данным, в ближайшие дни ожидалось, что из страны уедут еще 30 человек. По словам официального представителя США, Вашингтон знал о «готовящейся эвакуации».