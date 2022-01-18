NYT: Россия планирует эвакуировать дипломатов из Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Дипломатов в двух российских консульствах на Украине якобы собираются "эвакуировать" из страны. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного сотрудника службы безопасности незалежной.

Как утверждает чиновник, 5 января текущего года Украину покинули 18 человек. Он уточнил, что в основном среди них были дети и жены российских дипломатов, однако, согласно его данным, в ближайшие дни ожидается, что уедут еще 30 человек из Киева и консульства во Львове.

По словам официального представителя США, Вашингтон знал о "готовящейся эвакуации". "У нас есть информация, указывающая на то, что российское правительство готовилось к эвакуации членов их семей из посольства России на Украине в конце декабря и начале января", - приводит издание его заявление.

Напомним, накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва настаивает на прямом ответе на свои предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация на границе с Украиной "слишком напряженная", отметив также, что приходится жить "в мире фейковых обвинений, фейковых новостей, в мире лжи".

Ранее в Белом доме заявили, что "вторжения" России на Украину можно ожидать уже в этом месяце или в феврале этого года. При этом в Кремле ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории. Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал такие сообщения голословными.