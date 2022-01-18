Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса не несет негативных последствий для репродуктивной функции Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вакцинация от коронавирусной инфекции не несет негативных последствий для репродуктивной функции, как мужчин, так и женщин, в отличие от самого COVID-19. Такое заявление сделал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Министр отметил, что коронавирусная инфекция может осложнить течение беременности, а также ее исход, и вакцинация является единственным средством «по предотвращению негативных, в том числе отдаленных последствий COVID-19».

«Полученные данные сегодня говорят об отсутствии отрицательного влияния вакцины от ковида на репродуктивную функцию мужчин и женщин», - заявил глава ведомства в приветственном обращении к участникам XVI Международного конгресса по репродуктивной медицине.

Мурашко также заявил о необходимости приложить все усилия для своевременной вакцинации россиян репродуктивного возраста на этапе планирования семьи, а также уделить особое внимание беременным.

Напомним, накануне иммунолог призвала россиян вакцинироваться, чтобы не заразиться новым штаммом «омикрон» на работе.