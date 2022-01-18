Приемная мама девочки-Маугли, которую родители бросили в роддоме, рассказала о состоянии ребенка

Девочка радуется нормальной детской жизни в приемной семье / Фото: семейный архив

Приемная мама девочки, которая по решению биологических родителей шесть лет прожила в роддоме, ответила на вопрос журналиста kp.ru Дины Карпицкой о самочувствии ребенка.

"Отлично Новый год встретили, куча подарков, все довольны. На прошлой неделе у нее было новогоднее выступление в школе, где она шикарно спела, станцевала, - поделилась Юлия. - Сашка большая молодец, она у нас умничка. Так что живет и радуется жизни нормальной детской, поэтому все хорошо, что хорошо кончается".

Как ранее писал сайт kp.ru, суд лишил родительских прав Юрия Зинкина и Татьяну Максимову, которые шесть лет не забирали ее из роддома.

Максимова и Зинкин были обеспечены финансово, но по каким-то причинам предпочитали платить за содержание ребенка в клинике около миллиона рублей ежемесячно плюс зарплату круглосуточным, сменяющим друг друга няням (около 150 000 каждой).

Так продолжалось несколько лет, пока об истории не узнали общественники и журналисты. После широкого общественного резонанса начался судебный процесс о лишении биологических родителей девочки-Маугли родительских прав, на который они даже ни разу не явились, хотя их адвокат всеми силами стремилась доказать, что нет никаких оснований для такого вердикта.