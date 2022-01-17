Суд лишил родительских прав маму и папу девочки-Маугли, которые шесть лет не забирали ее из роддома

История маленькой девочки Саши, прожившей в больнице первые шесть лет своей жизни, потрясла всех. Фото: семейный архив.

Не прошло и двух лет, а точнее семи, как суд вынес решение. Юрия Зинкина и Татьяну Максимову, оставивших ребёнка в перинатальном центре, лишили родительских прав.

История маленькой девочки Саши, прожившей в больнице первые шесть лет своей жизни, потрясла всех. О том что есть такой ребёнок, который живёт в одной из самых престижных и дорогих клиник Москвы и России, стало известно в декабре 2019-го.

Саша родилась в марте 2014 года недоношенной. Но врачи клиники девочку выходили и выписали домой. А богатые родители просто не стали забирать из роддома свою новорожденную дочь.

Казалось бы, судьба ребёнка должно было решиться уже давно: органы опеки, суд, лишение родительских прав. Но почему-то ничего этого не происходило. Фото: семейный архив.

Саша жила в больничной палате с няней. На уход за ней Зинкин и Максимова тратили больше миллиона рублей в месяц. Дочку не навещали, и домой её забирать не собирались.

Казалось бы, судьба ребёнка должно было решиться уже давно: органы опеки, суд, лишение родительских прав. Но почему-то ничего этого не происходило.

После шумихи в СМИ Зинкина и Максимову в правах ограничили. Только после этого появилась возможность передать Сашу в семью опекунов. Девочка в шесть лет впервые в жизни покинула стены больницы! И узнала, что такое море, что такое дом, елка, мама.

И хотя родные мама и папа имели право встретиться с дочерью, так этого не сделали. Зато наняли юриста, который бился за их родительские права в суде.

Заседание несколько раз переносились, представители Максимовой и Зинкина приносили бумаги, что-то доказывали, задавали странные вопросы, - рассказала kp.ru сотрудник фонда «Волонтеров помощь детям сиротам» (благодаря этой организации судьба Саши и изменилась) Оксана Марченко. - Честно говоря, мы не думали что и сегодня решение будет принято. Но все свершилось. Максимова и Зинкин лишены родительских прав.

Саша жила в больничной палате с няней. На уход за ней Зинкин и Максимова тратили больше миллиона рублей в месяц. Дочку не навещали, и домой её забирать не собирались. Фото: www.youtube.com

Руководитель фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам" Елена Альшанская:

— Мы считаем, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье. Мы видим, как улучшилось состояние девочки за то время, пока она живет дома, с родителями, бабушкой и дедушкой, в большой и дружной семье. Саша перестала бояться выходить на улицу, начала играть и общаться с другими детьми, пошла в школу. В общем, начала жить жизнью обычного ребенка. И я, и все сотрудники нашего фонда счастливы, что благодаря нашим общим усилиям удалось помочь девочке вернуть детство. Мы хотим сказать "спасибо" всем, кто поддерживал нас на этом пути.

Есть какие-то заявления на тему того что будут поданы апелляционные заявления с их стороны?

Такое право у них есть, но пока что никакой конкретики на этот счет от них не прозвучало.

В отличие от кровных родителей, приемная мама Саши Юля не пропускала ни одного заседания суда. И уже давно заявляет, что как только появится возможность, она сразу удочерит ребёнка.