Грызлов заявил, что Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у белорусских границ Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Москва не оставит незамеченным наращивание сил Североатлантического альянса у белорусских границ. Такое заявление сделал российский посол в Белоруссии Борис Грызлов.

«Мы видим, что наращивание сил и средств НАТО, по сути, у наших ворот не останавливается. ... Конечно, это не остается незамеченным», - заявил российский дипломат интервью ТАСС.

Грызлов заявил, что к вопросам охраны границы Москва и Минск подходят внимательно, регулярно организуя совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства. Российский посол также указал на то, что в ноябре прошлого года была утверждена обновленная Военная доктрина Союзного государства, которая создана с учетом актуальных военных угроз.

Напомним, днем ранее, 17 января, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что у белорусских границ идет наращивание военного контингента Украины, а Польша и Прибалтика сосредоточили у границ республики более 30 тысяч военных.