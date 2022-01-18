В России 18 января 2022 выявлено 31 252 случая заражения коронавирусом

Заболеваемость коронавирусом в России растет Фото: REUTERS

За прошедшие сутки в России было выявлено 31 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальное количество с 6 декабря 2021 года.

Таким образом, по данным на 18 января 2022 года, общее число заразившихся коронавирусной инфекцией за все время пандемии в стране возросло до 10 865 512 человек.

Наибольшее число новых заражений зарегистрировали в Москве, где суточный прирост составил 8342 пациента. Второе место по количеству заразившихся занимает Санкт-Петербург – там инфицировались 4078 человек, на третьем месте по числу новых заболевших Московская область, где инфицировались 2754 жителя.

За последние 24 часа новые случаи заболевания коронавирусом выявлены во всех 85 регионах России, при этом у 5 037 заразившихся (16,1%) болезнь протекала без клинических проявлений. Также за сутки зафиксированы 688 летальных исходов вследствие COVID-19. Всего от инфекции в стране с начала пандемии умерли 322 678 человек.

В связи с выздоровлением от коронавируса были выписаны 24 564 пациента, всего же число выздоровевших от COVID-19 в России достигло 9 902 935.

Как ранее писал сайт kp.ru, специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил, что новый штамм коронавирусной инфекции "омикрон" с большой вероятностью будет последней мутацией вируса перед уходом в другую популяцию.