Переболевший "омикроном" врач рассказал об отличии симптомов нового штамма от других

Врач-реаниматолог заболел "омикроном" и описал впечатления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российский врач-реаниматолог Михаил Чуйко рассказал, что заболел новым штаммом коронавируса «омикрон», и описал, чем его симптомы отличаются от других вариантов COVID-19.

«Прежде всего новый ковид - он вообще другой. Симптомы другие, течение другое, вообще, не глядя на результаты теста, сложно даже о ковиде подумать, настолько он отличается от предыдущих вариантов. Скорее как о ядреном риновирусе или средней руки гриппе», — написал врач на своей странице в Facebook.

Как отметил Чуйко, у нового штамма сократился инкубационный период. Кроме того, кашель стал проявляться у пациентов реже, а насморк - чаще, а также возможно изменение голоса. При этом температурный период не слишком длинный, а иногда занимает всего суток.

Врач рекомендовал не поддаваться панике, однако при минимальных симптомах ОРВИ брать больничный для того, чтобы не распространять вирус.

Напомним, накануне иммунолог призвала россиян вакцинироваться, чтобы не заразиться новым штаммом «омикрон» на работе.