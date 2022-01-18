Нарышкин сравнил ситуацию на Украине с гитлеровской оккупацией

Сергей Нарышкин Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ситуация на современной Украине сравнима с тем, что происходило при гитлеровской оккупации советской территории, в том числе украинской, заявил на открытии выставки "Нарушения прав человека на Украине (2017–2020)" директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин во вторник, 18 января 2022 года.

"После кровавого государственного переворота 2014 года украинской элитой, верхушкой и националистами была развязана настоящая гражданская война, и вот уже в течение семи лет в Донбассе гибнут мирные люди", - подчеркнул Нарышкин.

По его словам, при виде таких событий первое, что всплывает в памяти – это террор гитлеровских войск на оккупированной советской территории во времена Великой отечественной войны.

"Словно какая-то машина времени переносит нас в самые страшные годы гитлеровской оккупации, когда на оккупированных советских территориях, в том числе на территории советской Украины, многими тысячами уничтожались мирные граждане, жители этих территорий страдали от угнетения со стороны фашистских карателей и их пособников", - уточнил руководитель СВР России.

Нарышкин подчеркнул, что участники террора вдохновляются образом "анти-России", но по сути их действия направлены против собственного народа, они и антиукраинские, в том числе.

Как ранее писал сайт kp.ru, с 16 января этого года на Украине запрещено выпускать газеты и журналы на русском языке, если они не напечатали точно такой же тираж га государственном – украинской мове.

Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины заявил, что русский язык не может использоваться в размещенных в печатных СМИ объявлениях и рекламе. При этом языки коренных народов Украины, английский и официальные языки ЕС в рекламе и объявлениях использовать разрешено.