Все печатные СМИ Украины с 16 января переходят на государственный язык

На Украине исчезнут газеты и журналы на русском языке Фото: Shutterstock

С воскресенья, 16 января 2022 года, на Украине вступают в силу новые правила, по которым все печатные издания страны должны выпускать на украинском языке не менее половины своего тиража.

Между тем, как писал сайт kp.ru, редакции многих газет и журналов испытывают финансовые трудности, поэтому из-за нововведения они будут вынуждены отказаться от русскоязычной версии.

Например, последний русскоязычный номер «КП» в Украине» вышел в конце декабря прошлого года. И теперь печатная версия газеты будет выходить только на украинском, потому что два тиража газете просто не потянуть.

Ранее в Гостелерадио Незалежной разъяснили, что новые правила также запрещают любую рекламу на русском языке в печатных СМИ, однако эти ограничения не затрагивают издания, которые выходят на языках коренных народов Украины, на официальных языках Евросоюза и на английском.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русскоязычная пресса на Украине закончится 15-го января

Тем, кто захочет печатать газеты русском языке, придется печатать точно такой же тираж, но на украинском. Издательства не выживут с такой нагрузкой (подробности).