Ректор МГУ заявил, что вуз будет делать все для достойного обучения девятилетней Алисы Тепляковой Фото: YouTube

Девятилетняя студентка Московского государственного университета (МГУ) Алиса Теплякова находится в непростой ситуации, но вуз будет делать все для достойного обучения девочки. Такое заявление сделал ректор университета Виктор Садовничий на пресс-конференции во вторник, 18 января.

«Алиса - это уникальный случай, девочка, безусловно, находится в непростой ситуации, она еще ребенок. Моя позиция - сделать все, чтобы достойно обучить эту девочку, будем все делать, и преподаватели стараются… Будем продолжать эту работу», - заявил ректор МГУ, отметив, что важно, чтобы у девочки «хватило сил и здоровья».

Садовничий также заявил, что данный случай может представлять интерес для психологов, добавив, что в обучении Тепляковой необходимо проявлять крайнюю осторожность.

Напомним, ранее стало известно, что девятилетняя студентка сдает сессию по индивидуальному плану по просьбе папы. В университете пожелали ей доброго здоровья и успехов на сессии, а законным представителям учитывать, что у девочки могут быть и свои потребности, с которыми необходимо считаться.