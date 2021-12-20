Девятилетняя студентка МГУ Алиса Теплякова сдает сессию по индивидуальному плану

9-летняя Алиса Теплякова - звезда факультета психологии МГУ Фото: Личный архив

Гостем программы «Родительский вопрос» на радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) был Юрий Зинченко - доктор психологических наук, декан факультета психологии МГУ, президент Российского психологического общества. Ведущий Александр Милкус не мог не спросить о "чудо-девочке", поступившей в МГУ в 9 лет, Алисе Тепляковой. Приводим отрывок той беседы.

- Юрий Петрович, у вас на факультете есть знаменитая девятилетняя студентка Алиса Теплякова. Мы много о ней писали. Мне кажется, что она – жертва собственного отца и глубоко несчастный ребенок, потому что в девять лет занимается тем, что не свойственно детям в этом возрасте. Ее папа таким образом себя проявляет, самоутверждается. Можно ли как-то влиять на таких родителей?

- Я бы тут не стал конкретную ситуацию никак комментировать, потому что…

- Вы не можете, мы понимаем. Есть этические вещи.

- Есть этические моменты. А так, если отвлечься от конкретного случая, то, к сожалению, сейчас законодательно у нас этот вопрос до конца не урегулирован. С одной стороны, родители, конечно, - законные представители и являются главными людьми в жизни ребенка. А с другой стороны, где граница между тем, что действительно полезно для ребенка, и тем, что потенциально создает зону риска его развитию? Может, даже его жизни? Эти моменты, конечно, требуют более глубокой проработки и на законодательном уровне, и закрепления в практике. Ведь, наверное, будут и другие подобные случаи.

- Скажите честно, психологи, специалисты вашего факультета не пытались поговорить с папой Алисы? Сказать: мол, папа, что ты делаешь? Неужели тебе дочку не жалко?

- Пытались, разговаривали. Более того, мы тоже встречались с ним несколько раз, были длительные беседы. Не хотелось бы выходить за этические рамки, ведь это персональные данные несовершеннолетнего ребенка, о чем папа нам периодически напоминает. Но мы говорим: давайте дождемся сдачи сессии, а потом обсудим всю ситуацию с учетом того, что можно говорить и что нельзя.

- Сейчас сессия идет как раз?

- Да, сейчас у нас зачетная и экзаменационная сессия. Алиса сдает ее по индивидуальному плану. Хотелось бы пожелать ей доброго здоровья и успехов на сессии. А законным представителям учитывать, что у ребенка могут быть и свои потребности, с которыми нужно считаться.

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