Кремль: никакие локдауны из-за коронавируса в целом по России не обсуждаются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакие локдауны из-за распространения коронавирусной инфекции в целом по России не обсуждаются. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полного локдауна в России не будет, однако введение некоторых ограничений возможно при возвращении к числу заболевших коронавирусной инфекцией свыше 40 тысяч за сутки, что является пиком для системы здравоохранения.