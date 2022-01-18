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Здоровье18 января 2022 10:26

Кремль: никакие локдауны из-за коронавируса в целом по России не обсуждаются

Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (11)Комментарии (11)(11)
Кремль: никакие локдауны из-за коронавируса в целом по России не обсуждаются

Кремль: никакие локдауны из-за коронавируса в целом по России не обсуждаются

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Никакие локдауны из-за распространения коронавирусной инфекции в целом по России не обсуждаются. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов заявил, что полного локдауна в России не будет, однако введение некоторых ограничений возможно при возвращении к числу заболевших коронавирусной инфекцией свыше 40 тысяч за сутки, что является пиком для системы здравоохранения.