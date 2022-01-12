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Здоровье12 января 2022 13:34

Депутат Хубезов исключил возможность введения полного локдауна из-за коронавируса

Парламентарий заявил, что введение некоторых ограничений возможно при возвращении к числу заболевших более 40 тысяч за сутки
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Госдуме РФ исключили возможность введения полного локдауна из-за коронавируса

В Госдуме РФ исключили возможность введения полного локдауна из-за коронавируса

Фото: Лилия ЗАХАРОВА

Полного локдауна в России не будет, однако введение некоторых ограничений возможно при возвращении к числу заболевших коронавирусом свыше 40 тысяч за сутки, что является пиком для системы здравоохранения. Такое заявление сделал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

«Если мы вернемся к предыдущей волне, вот эта 41 с небольшим тысяча заболевших, по сути дела, - это пик, который наша система здравоохранения... примерно на это количество каждодневно рассчитано», - заявил депутат в эфире телеканала «Россия 24».

Хубезов полагает, что полного локдауна не будет. «В определенной степени, можно сказать уверенно, что полного локдауна, конечно, не будет», - заявил он.

Напомним, в среду, 12 января, президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил о новых вспышках заболеваемости коронавирусом. Ранее в центре Гамалеи прогнозировали подъем заболеваемости штаммом «омикрон» в стране в январе-феврале 2022 года.