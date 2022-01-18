В Кремле обеспокоены заявлениями из США и Великобритании о возможности поставок вооружений Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал «чрезвычайно опасными» сообщения из Лондона и Вашингтона о возможности поставок на Украину вооружений, в том числе переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), уточнив, что подобные шаги будут способствовать росту напряженности в регионе.

«Это все в русле наших обеспокоенност в связи с освоением территории Украины со стороны разных поставщиков вооружений, которые зачастую являются не только оборонительными, но и наступательными, тем более здесь, как вы говорите, упоминались ПЗРК», - заявил представитель Кремля, комментируя словам министра обороны Великобритании и американских сенаторов о возможности поставок такого вооружения Киеву.

По его словам, это «чрезвычайно опасно» и «не способствует снижению напряженности».

Напомним, накануне пресс-секретарь главы государства сообщил, что Москва настаивает на прямом ответе на предложения по гарантиям безопасности, поскольку ситуация на границе с Украиной «слишком напряженная».