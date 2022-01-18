Песков призвал не верить спекуляциям в СМИ на тему отключения России от SWIFT Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные сообщения, а не верить спекуляциям в СМИ относительно отключения России от международной межбанковской системы SWIFT, а также применения санкций в отношении банковской системы страны.

«Давайте не будем основываться на разных спекуляциях в средствах массовой информации, которые зачастую ни на чем не основаны или основаны на каких-то слухах, никоим образом не проверенных ... Давайте все-таки ориентироваться на официальные органы тех стран, которые имеют пристрастие к санкционным действиям», - заявил представитель Кремля, комментируя подобные публикации СМИ.

Песков напомним, что ранее SWIFT выступали с заявлением, заявляя, что это фактически невозможно.

Напомним, ранее газета Handelsblatt заявила, что США и Европейский союз решили отказаться от варианта отключения России от SWIFT в рамках новых санкций, которые могут быть введены в отношении Москвы. По данным источников издания в правительстве Германии, вместо этого они обсуждают вопрос адресных ограничений против крупнейших российских банков.