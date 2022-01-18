Минобороны РФ: Москва и Минск готовы использовать весь военный потенциал ради безопасности

Россия и Белоруссия проведут учения "Союзная решимость – 2022" Фото: REUTERS

Российские и белорусские вооруженные силы готовятся к возникновению ситуации, при которой для обеспечения безопасности государств придется задействовать весь военные потенциал, заявил журналистам замминистра обороны России Александр Фомин во вторник, 18 января 2022 года.

"Может сложиться такая обстановка, когда сил и средств Региональной группировки будет недостаточно для гарантированного обеспечения безопасности Союзного государства, и мы должны быть готовы к ее усилению", - уточнил Фомин.

По его словам, в связи с этим для проверки сил реагирования Союзного государства от России привлекут часть органов управления и подразделений Восточного военного округа.

Как ранее писал сайт kp.ru, подразделения из состава российских Вооруженных сил начали прибывать в Белоруссию в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

Напомним, учения "Союзная решимость – 2022" состоятся на территории Белоруссии в период с 10 по 20 февраля 2022 года. К учениям привлекут ряд воинских частей Восточного военного округа ВС РФ.