Мишустин рассказал, что у правительства России есть новый план по борьбе с COVID-19 с учетом «омикрона»

Михаил Мишустин рассказал о дополнительном плане российского правительства по борьбе с ковидом с учетом особенностей штамма "омикрон". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство подготовило новый план борьбы с коронавирусом с учетом особенностей штамма «омикрон». Об этом Мишустин сказал во вторник 18 января.

Систему здравоохранения РФ подготовят к увеличению числа больных, отметил премьер. Так, предполагается оценить уже имеющиеся мощности, медицинские кадры, наличие лекарственных препаратов, кислорода и средств индивидуальной защиты.

Особое внимание предполагается обратить на подготовку первичного звена, так как именно на амбулаторную сеть придется самая серьезная нагрузка.

-Регионам будет направленно дополнительно 5 млрд рублей на лекарства. Кроме того, на централизованную закупку выделят еще 15 млрд рублей, - сказал Мишустин.

По словам главы правительства, предусмотрено также дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС.

-Успех борьбы с инфекцией на данном этапе зависит от обеспечения бесперебойной работы системы обязательного медицинского страхования и первичного звена. Это ответственность региональных властей, - уточнил Михаил Мишустин.

Также на kp.ru сообщалось, что сроки карантина для заболевших коронавирусной инфекцией в России сокращают до семи дней. Такое заявление во вторник, 18 января, сделала вице-премьер Татьяна Голикова.