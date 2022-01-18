Собянин заявил, что число заражений коронавирусом в Москве с ростом доли «омикрона» удвоилось

Сергей Собянин рассказал о росте числа инфицированных в Москве и области в геометрической прогрессии. Фото: REUTERS

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что штамм «омикрон» стал доминирующим в Москве и Московской области. Об этом он сказал во вторник 18 января на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве РФ.

«Омикрон уже доминирует в Москве и Московской области, и, наверное, в Санкт-Петербурге. Та информация, что есть, говорит о динамичном распространении омикрона», - сказал Собянин.

Мэр российской столицы рассказал об удвоении количества заболевших в течение недели.

«Идет рост в арифметической прогрессии числа заболевших. На прошлой неделе выросла в 2 раза, и на этой - в 2 раза. Сколько продлится рост - не известно», - сказал он.

В то же время Собянин отметил, что количество госпитализаций в регионе не увеличивается, несмотря на резкий рост количества инфицированных.

«Тяжесть заболевания при омикроне меньше, и несмотря на удвоение числа заболевших, число госпитализаций - не выросло», - отметил мэр.

Ранее на kp.ru сообщалось, что премьер-министр Михаил Мишустин рассказал о новом плане правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией, в котором учитываются особенности распространения штамма «омикрон».