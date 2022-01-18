Собянин сообщил о продлении режима самоизоляции для пожилых людей в Москве

Сергей Собянин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Москвы продлевают режим самоизоляции для пожилых людей. Такое заявление сделал столичный мэр Сергей Собянин.

«Продляем также режим самоизоляции для пожилых людей. Это тоже очень важно, потому что мы сегодня имеем тяжесть заболеваний в основном у активной группы населения, которое передвигалось в праздничные дни, бывало в туристических поездках и так далее», - заявил градоначальник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Уточняется, что режим самоизоляции для пожилых людей и требование перевести 30% сотрудников на удаленку в столице продлены до 1 апреля 2022 года. Как отмечается, власти Москвы при планировании новых ограничений будут исходить из показателей загруженности системы здравоохранения.

Напомним, ранее Собянин заявил, что штамм «омикрон» стал доминирующим в Москве и Московской области. Мэр российской столицы сообщил об удвоении количества заболевших в течение недели, при этом он уточнил, что количество госпитализаций в регионе не увеличивается, несмотря на резкий рост количества инфицированных.