Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на «удаленку»

Мишустин призвал российских работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу. Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник 17 января обратился к работодателям с призывом по возможности перевести как можно большее количество персонала на удаленную работу. Мишустин объяснил это необходимостью помочь врачам и снизить нагрузку на учреждения здравоохранения.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», - сказал премьер на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мишустин назвал категории работников, о переводе которых на дистанционный режим нужно подумать в первую очередь.

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - отметил Мишустин.

Также премьер-министр указал на необходимость создания максимально безопасных условий на рабочих местах для тех сотрудников, кого невозможно перевести на удаленку и обратил внимание на то, что этих людей нужно регулярно тестировать на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин рассказал о новом плане правительства РФ по борьбе с ковидом, учитывающем особенности омикрон-штамма.