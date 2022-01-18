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Здоровье18 января 2022 12:14

Мишустин призвал работодателей по возможности перевести персонал на «удаленку»

Глава правительства РФ призвал работодателей перевести сотрудников на удаленную работу
Мария ПАВЛОВА
Комментарии (38)Комментарии (38)(38)
Мишустин призвал российских работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Мишустин призвал российских работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленную работу.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник 17 января обратился к работодателям с призывом по возможности перевести как можно большее количество персонала на удаленную работу. Мишустин объяснил это необходимостью помочь врачам и снизить нагрузку на учреждения здравоохранения.

«Обращаясь к работодателям, чтобы помочь нашим врачам и снизить нагрузку на медицинские учреждения, там, где это возможно и не мешает производственному процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу», - сказал премьер на заседании Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Михаил Мишустин назвал категории работников, о переводе которых на дистанционный режим нужно подумать в первую очередь.

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - отметил Мишустин.

Также премьер-министр указал на необходимость создания максимально безопасных условий на рабочих местах для тех сотрудников, кого невозможно перевести на удаленку и обратил внимание на то, что этих людей нужно регулярно тестировать на COVID-19.

Ранее сообщалось, что Михаил Мишустин рассказал о новом плане правительства РФ по борьбе с ковидом, учитывающем особенности омикрон-штамма.