В Москве продлят ограничения по дистанционной работе 30% работников

Собянин заявил о продлении до 1 апреля меры по переводу 30 процентов работников в Москве на удаленку. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Москве продлят требование о переводе 30 процентов работников на удаленку. Об этом в своем блоге написал во вторник 18 января мэр Москвы Сергей Собянин. Эта мера будет действовать до 1 апреля 2022 года, уточнил Собянин.

«До 1 апреля 2022 года продлевается требование к работодателям перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы», - написал мэр.

Сергей Собянин заявил, что перевод части сотрудников на дистанционную работу является довольно эффективной мерой в борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«Эта мера работает неплохо, снижая плотность людских потоков в общественном транспорте и офисных зданиях, и отказываться от нее явно преждевременно», - отметил мэр в своем посте в блоге.

Собянин призвал работодателей не ограничиваться переведением на режим удаленной работы 30 процентов сотрудников, но найти возможность отправить на удаленку максимальное количество людей.

Также о необходимости перевести на удаленную работу по возможности большее количество персонала говорил во вторник 18 января премьер-министр РФ Михаил Мишустин.