Вирусолог Чумаков заявил, что карантин по коронавирусу сократили в два раза из-за свойств "омикрона" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вирусолог, член-корреспондент Российской академии наук Петр Чумаков заявил, что срок карантина для больных COVID-19 сократили в два раза, с 14 до 7 дней, из-за свойств омикрон-штамма коронавируса.

"Штамм омикрон более заразный и симптомы после инфицирования проявляются быстрее, поэтому нет нужды соблюдать длинный карантин - больше, чем неделю, инфекционного периода нет. Поэтому можно сократить", - пояснил специалист в беседе с изданием Lenta.ru

Напомним, правительство России приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным.

"Сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России", - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Накануне стало известно, что в России официально зафиксировали 1 682 эпизода инфицирования штаммом коронавируса "омикрон", но в действительности их может быть и больше, рассказывает ОТР.

Ранее Минздрав России утвердил временный порядок проведения вакцинации против коронавируса. Отмечается, что вакцинация проводится медицинским работником в медорганизации, участвующей в реализации территориальной программы ОМС и имеющей лицензию на выполнение работ по вакцинации, передает RT.