Сроки карантина по COVID-19 сокращаются с 14 до 7 дней: стали известны детали плана правительства по борьбе с «омикроном»

Правительство приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным. Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным.

- Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве во вторник.

По ее словам, в дальнейшем в зависимости от обстановки сроки пребывания на карантине могут корректироваться.

- Будем внимательно следить за ситуацией, - отметила Голикова, рассказывая о новом плане правительства по борьбе с «омикроном». В ближайшее время план будет представлен президенту. Большая часть мер по борьбе с коронавирусом начнет реализовываться на следующей неделе.

Как сообщила Голикова, из-за «омикрона» дома-интернаты будут переведены в закрытый режим работы. Персонал там будет сменяться раз в две недели. Этот пункт также есть в правительственном плане.

Кроме того, будет усилена работа кол-центров 122, где можно проконсультироваться по всем вопросам, связанным с коронавирусом. К работе службы подключат студентов медвузов.

В плане говорится и о необходимости расширить применение телемедицинских технологий.

Голикова также сообщила , что на время подъема заболеваемости можно будет заочно - без визита в поликлинику оформлять и закрывать больничные, а также продлевать уже назначенные меры поддержки без заявлений.

Как рассказала Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. В структуре заболеваемости коронавирусом 60% приходится на штамм «дельта», 40% - на «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты.

В трех регионах «омикрон» уже доминирует. Это Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Всего в России зафиксировано 1682 случая «омикрона», но на самом деле, как заявила Голикова, их намного больше. Сейчас «Омикрон» уже обнаружен в 42 регионах. При этом более 70 процентов заболевших за границу не выезжали, а это значит, «омикрон» уже вовсю распространяется внутри страны.

Как рассказала Голикова, среди заразившихся омикроном 27,9% прошли полный курс вакцинации от коронавируса. У более чем 40% заразившихся инфекция протекает без симптомов.

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