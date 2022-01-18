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ЗДОРОВЬЕ18 января 2022 12:18

Сроки карантина по COVID-19 сокращаются с 14 до 7 дней: стали известны детали плана правительства по борьбе с «омикроном»

Оформлять больничные можно будет без визита в поликлинику
Елена КРИВЯКИНА
Елена КРИВЯКИНА
Комментарии (67)Комментарии (67)(67)
Правительство приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным.

Правительство приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Правительство приняло решение сократить сроки пребывания на карантине для тех, кто заболел коронавирусом или признан контактным.

- Как и в других странах, мы оптимизируем подходы к карантину и лабораторному исследованию граждан. В том числе сокращаем сроки карантина до семи дней, а также делаем еще ряд изменений, которые в ближайшее время будут приняты постановлениями главного санитарного врача России, - сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом при правительстве во вторник.

По ее словам, в дальнейшем в зависимости от обстановки сроки пребывания на карантине могут корректироваться.

- Будем внимательно следить за ситуацией, - отметила Голикова, рассказывая о новом плане правительства по борьбе с «омикроном». В ближайшее время план будет представлен президенту. Большая часть мер по борьбе с коронавирусом начнет реализовываться на следующей неделе.

Как сообщила Голикова, из-за «омикрона» дома-интернаты будут переведены в закрытый режим работы. Персонал там будет сменяться раз в две недели. Этот пункт также есть в правительственном плане.

Кроме того, будет усилена работа кол-центров 122, где можно проконсультироваться по всем вопросам, связанным с коронавирусом. К работе службы подключат студентов медвузов.

В плане говорится и о необходимости расширить применение телемедицинских технологий.

Голикова также сообщила , что на время подъема заболеваемости можно будет заочно - без визита в поликлинику оформлять и закрывать больничные, а также продлевать уже назначенные меры поддержки без заявлений.

Как рассказала Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции в России составляет 63,9%. В структуре заболеваемости коронавирусом 60% приходится на штамм «дельта», 40% - на «омикрон» и некоторые другие недоминирующие варианты.

В трех регионах «омикрон» уже доминирует. Это Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Всего в России зафиксировано 1682 случая «омикрона», но на самом деле, как заявила Голикова, их намного больше. Сейчас «Омикрон» уже обнаружен в 42 регионах. При этом более 70 процентов заболевших за границу не выезжали, а это значит, «омикрон» уже вовсю распространяется внутри страны.

Как рассказала Голикова, среди заразившихся омикроном 27,9% прошли полный курс вакцинации от коронавируса. У более чем 40% заразившихся инфекция протекает без симптомов.

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