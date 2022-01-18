Генсек НАТО Столтенберг обвинил "Газпром" в манипуляциях с газом в Европе

Йенс Столтенберг
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил мнение, что резкое повышение цен на газ в Европе связано с манипуляциями российской компании "Газпром". Соответствующее заявление он сделал на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем во вторник, 18 января 2022 года.
Генсек также заявил, что Североатлантический альянс настаивает на необходимости провести диверсификацию поставок газа для союзников.
"Все союзники сходятся во мнении о важности диверсифицировать источники поставок энергии по разным причинам", - уточнил Столтенберг
По оценке НАТО, это важно, как для энергетической безопасности Европейского Союза, так и "по экологическим причинам".
Как ранее писал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что какой-либо вины "Газпрома" или России в энергетическом кризисе в Европе нет. Заявления об обратном заместитель председателя правительства назвал попытками "переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей".