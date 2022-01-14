Новак заявил, что "Газпром" и Россия не виноваты в энергокризисе в Европе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Какой-либо вины «Газпрома» или России в энергетическом кризисе в Европе нет. Такое заявление сделал вице-премьер РФ Александр Новак.

«Конечно, несколько удивило заявление руководителя такой уважаемой международной организации как МЭА, которая пытается переложить с больной головы на здоровую проблемы, которые возникли сегодня у европейских потребителей. Никакой здесь, безусловно, вины нет ни "Газпрома", ни вообще России», - заявил вице-премьер в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, сегодня, 14 января, цена на газа в Европе снова взлетела вверх. На открытии торгов она поднялась выше 1 100 долларов за тысячу кубометров. Рост составил 10,6%. Так, стоимость февральского фьючерса на нидерландском хабе TTF торговался по 1 121 доллар за тысячу кубометров.

Ранее Bloomberg предупредил, что Европа рискует остаться без голубого топлива уже в ближайшие месяцы. Специалисты указали на морозную погоду и небольшие запасы ресурса в хранилищах. Предпосылками к кризису называли процесс перехода к возобновляемым источникам энергии, а также снижение собственной добычи.