Лавров назвал контрпродуктивными попытки политизировать "Северный поток - 2"

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского МИД Сергей Лавров назвал газопровод "Северный поток - 2" коммерческим проектом, который не стоит вмешивать в политику. Об этом дипломат заявил во вторник, 18 января, по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Как отметил Лавров, "Северный поток - 2", - это крупнейший коммерческий проект последнего десятилетия. Он был построен с целью обеспечения энергетической безопасности всей Европы и Германии в том числе. Политизировать этот проект неправильно, подчеркнул дипломат.

"Мы обратили внимание немецких коллег на контрпродуктивность попыток политизации этого проекта", - сказал Лавров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил, что газопровод «Северный поток-2» может стать рычагом давления на Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины.