Глава комитета Бундестага Рот заявил о возможности давления на РФ через «Северный поток-2»

В Бундестаге не исключили использование "Северного потока-2" в качестве рычага давления на Россию. Фото: REUTERS

Глава комитета Бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот заявил, что газопровод «Северный поток-2» может стать рычагом давления на Россию в случае эскалации ситуации вокруг Украины. Такое заявление он сделал во вторник 18 января, выступая на немецком телеканале ARD.

Рот подчеркнул, что санкции являются частью дипломатического инструментария и не исключил, что партнеры Германии по Евросоюзу могут потребовать определенных действий в отношении РФ в случае «агрессии России в отношении Украины», о предполагаемой возможности которой заявляет Запад.

«Мы рассчитываем на дипломатическо-политическое решение, а дипломатический инструментарий также включает в себя санкции. Если мы действительно придем к санкциям - а я все же надеюсь, что нам удастся этого избежать, - то мы не можем заранее исключать того, что могут потребовать наши партнеры по Евросоюзу», - цитирует Михаэля Рота ТАСС.

Ранее Рот объяснил противодействие запуску газопровода «Северный поток – 2» экономическими интересами других стран.

В то же время глава Восточного комитета германской экономики Оливер Хермес заявил о недопустимости политизирования сертификации «Северного потока-2».