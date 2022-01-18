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Общество18 января 2022 14:08

ВОЗ ждет от России полный пакет данных по "Спутнику V" к концу января 2022

Россия предоставила большую часть данных по вакцине
Наталья СМИРНОВА
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Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года

Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Представители Всемирной организации здравоохранения сообщили, что Россия предоставила большую часть данных по вакцине "Спутник V". Полный пакет информации о лекарстве от российской стороны ВОЗ ожидает получить к концу января 2022 года.

"Представление большей части данных состоялось в конце декабря 2021 года. Окончательные данные ожидаются в конце января", - сказали в ВОЗ.

Отмечается, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) должен предоставить ВОЗ подтверждения того, что все ранее найденные в документах недочеты были устранены. После этого эксперты могут провести инспекцию на месте, а затем должно состояться одобрение вакцины "Спутник V", пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, за прошедшие сутки в России было выявлено 31 252 случая заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это максимальное количество с 6 декабря 2021 года.