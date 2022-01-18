Глава Pfizer заявил, что коронавирус останется с человечеством еще на несколько лет

Вакцинация и лекарства, которыми можно лечить ковид амбулаторно, позволят людям вернуться к прежнему образу жизни весной 2022 года, считает глава компании Pfizer . Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурла заявил, что человечеству придется еще как минимум несколько лет жить с вирусом COVID-19. Тем не менее Бурла уверен, что люди располагают средствами, которые вскоре позволят вернуться к нормальной жизни.

«Я не хочу показаться пессимистом, но я считаю, что нам придется в течение нескольких лет жить с вирусом, который очень трудно искоренить. Он распространился по всему миру, может заразить одного и того же человека несколько раз и имел столько мутаций, что мы заново открыли греческий алфавит», - сказал Альберт Бурла в интервью итальянскому изданию la Repubblica.

Гендиректор компании Pfizer отметил, что ученые не могут ответить, будет ли появление штамма «омикрон» концом пандемии и заявил, что главный вопрос не в том, исчезнет ли COVID-19, а в том, когда человечество сможет вернуться к нормальной жизни. По мнению Альберта Бурла, это может произойти уже весной 2022 года.

«Вопрос не столько в том, исчезнет вирус или нет, сколько в том, сможем ли мы вернуться к нормальной жизни. Я думаю, что у нас это получится, вероятно, весной», - сказал Бурла.

Он назвал средства, которые помогут человечеству вернуться к нормальному ритму жизни. Альберт Бурла считает, что сделать это помогут вакцины, которые смогут защитить от риска госпитализации и смерти даже от вируса «омикрон», и лекарства против COVID-19, которые сделают возможным амбулаторное лечение от коронавирусной инфекции.

Такой же точки зрения придерживается директор института имени Гамалеи Александр Гинцбург, который во вторник 18 января заявил, что нет научных предпосылок окончания пандемии ковида на штамме «омикрон».