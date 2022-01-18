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Здоровье18 января 2022 14:27

Гинцбург считает, что «омикрон» может перезаражать всех, но пандемия на нем не закончится

Директор центра имени Гамалеи заявил, что нет научных предпосылок, что пандемия COVID-19 закончится на «омикроне»
Мария ПАВЛОВА
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Александр Гинцбург заявил, что ученые не видят предпосылок, чтобы пандемия закончилась на штамме "омикрон".

Александр Гинцбург заявил, что ученые не видят предпосылок, чтобы пандемия закончилась на штамме "омикрон".

Фото: REUTERS

Ученые не нашли научных предпосылок к тому что пандемия коронавирусной инфекции закончится на штамме «омикрон». Об этом заявил во вторник 18 января директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Гинцбург отметил, что «омикрон»-вариант COVID-19 может «перезаражать всех».

«Что он может всех перезаражать, я в это хорошо верю, а то, что на этом все закончится, я не вижу для этого, к сожалению, никаких научных предпосылок», - сказал Гинцбург.

Специалист отметил, что пандемия закончится лишь тогда, когда у человечества выработается популяционный иммунитет к ковиду. Каждый отдельный человек, чтобы получить иммунитет, должен либо пройти вакцинацию, либо неоднократно переболеть COVID-19.

Ранее врач назвал людей, которым не грозят осложнения после коронавирусной инфекции.

Также на kp.ru рассказывалось о деталях нового правительственного плана борьбы с распространением «омикрона». Подробности читайте здесь.