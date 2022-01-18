Лавров назвал неприемлемыми требования Запада по действиям армии России на территории страны

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сообщил последней, что Москва не может принять никаких требований по поводу действий армии России, так как передвижения сил проходят исключительно внутри территории страны.

Лавров отметил, что объяснил немецкой коллеге, что под эскалацией, о которой говорят на Западе, имеется в виду наличие российских войск на собственной территории и проведение необходимых предприятий по боевой подготовке. Этим занимается любая страна, подчеркнул дипломат.

"Мы не можем принимать какие-то требования, касающиеся действий наших вооруженных сил и нашей собственной земли", - сообщил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров назвал газопровод "Северный поток - 2" коммерческим проектом, который не стоит вмешивать в политику. Об этом дипломат заявил во вторник, 18 января, по итогам встречи с немецкой коллегой Анналеной Бербок.