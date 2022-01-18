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Здоровье18 января 2022 15:59

Жириновский призвал запретить крещенские купания из-за «омикрона»

Владимир Жириновский заявил о необходимости запретить крещенские купания в 2022 году
Мария ПАВЛОВА
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Жириновский призвал запретить крещенские купания.

Жириновский призвал запретить крещенские купания.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Владимир Жириновский призвал запретить крещенские купания в проруби в 2022 году. Лидер ЛДПР мотивировал это тем, что на фоне распространения COVID-19 и его штамма «омикрон» массовые купания в ледяной воде могут быть опасными.

«Крещенские купания запретите в этом году. Какие купания, когда через неделю будет пик заражаемости в России. Можно воздержаться хотя бы один год», - цитирует Жириновского ТАСС.

Лидер ЛДПР заявил, что считает традицию окунания в прорубь на Крещение вредной.

«Это вообще вредная вещь - переохлаждение организма, спазмы сосудов, головы», - сказал Жириновский.

Ранее врач-иммунолог и аллерголог Владимир Болибок рассказал kp.ru, насколько велика опасность заразиться COVID-19 во время крещенских купаний. Болибок отметил, что скопление людей, пусть даже и на открытом воздухе, увеличивает риск подхватить прежде всего штамм «омикрон», характеризующийся высокой контагиозностью.