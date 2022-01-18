Лавров и Блинкен обсудили предложения России по гарантиям безопасности

Глава российского МИД Сергей Лавров Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 18 января, провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. В ходе диалога они обсудили предложения России по гарантиям безопасности.

Как говорится в сообщении МИД РФ, Лавров напомнил, что Россия ожидает от США ответов "на бумаге" по поданным ранее предложениям.

"Сергей Лавров вновь выделил принципиальные моменты в переданных нами ранее проектах двустороннего договора с США и соглашения с НАТО, в которых фиксируются юридические гарантии обеспечения безопасности России в рамках одобренного всеми странами Евроатлантики принципа неделимости безопасности", - говорится в сообщении дипмиссии.

Лавров и Блинкен договорились в ближайшее время продолжить контакты для обсуждения ряда актуальных вопросов.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок сообщил последней, что Москва не может принять никаких требований по поводу действий армии России, так как передвижения сил проходят исключительно внутри территории страны.