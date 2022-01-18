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Политика18 января 2022 16:36

Путин и Алиев по телефону обсудили ситуацию на Украине

Владимир Путин и Ильхам Алиев обсудили переговоры РФ с США и НАТО по безопасности и миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане
Мария ПАВЛОВА
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Владимир Путин 18 января поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым.

Владимир Путин 18 января поговорил по телефону с Ильхамом Алиевым.

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин в четверг 18 января пообщался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. О чем говорили президенты двух стран, информирует пресс-служба Кремля.

Среди тем, которые обсудили Путин и Алиев, была ситуация на Украине.

«С учетом недавнего визита Ильхама Алиева на Украину обсуждалась проблематика внутриукраинского урегулирования, буксующего из-за деструктивной линии Киева», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также президенты России и Азербайджана обсудили переговоры России с США и НАТО по вопросам обеспечения безопасности.

«Владимир Путин рассказал о состоявшихся контактах с США и их союзниками по вопросам предоставления гарантий, обеспечивающих безопасность России», - сообщает пресс-служба.

Путин и Алиев также поговорили о недавней миротворческой операции сил ОДКБ в Казахстане.

«При обмене мнениями по поводу недавних событий в Казахстане выражено удовлетворение, что ситуацию удалось оперативно стабилизировать, в частности, благодаря присутствию миротворческих сил ОДКБ», - отметили в пресс-службе.

Россия и Азербайджан намерены и далее работать на укрепление стратегического партнерства двух стран, отмечается в сообщении.

Ранее на kp.ru сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении в ближайшее время провести переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который накануне посетил Украину, а также заявил о желании обсудить ситуацию вокруг Украины с президентом России Владимиром Путиным.