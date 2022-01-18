Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал нереалистичной перспективу «вторжения» России на Украину.

«Я не считаю реалистичной перспективу вторжения России на Украину, потому что Украина не обычная страна, это сильная страна. Кроме того, чтобы Россия могла пойти на это, она должна пересмотреть ситуацию во всем мире и свою собственную ситуацию», - приводит Anadolu Agency слова турецкого лидера.

Эрдоган отметил, что в ближайшее время проведет переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который накануне посетил Украину, а также заявил о желании обсудить ситуацию вокруг незалежной с президентом России Владимиром Путиным. «Конечно, нам нужно обсудить эти вопросы и с господином Путиным», - заявил он.

Напомним, накануне в Белом доме заявили, что «вторжения» России на Украину можно ожидать уже в этом месяце. При этом в Кремле ни раз говорили, что Москва не собирается ни на кого нападать, а перемещение войск происходит только на российской территории. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя новые публикации в западных СМИ о якобы готовящейся российской провокации в Донбассе, назвал такие заявление голословными.