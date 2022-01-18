Столтенберг: НАТО направит письменный ответ на предложения России по безопасности в ближайшее время

Генсек НАТО Йенс Столтенберг Фото: REUTERS

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс планирует ответить на предложения России по гарантиям безопасности в ближайшее время. По его словам, ответные предложения от НАТО будут направлены российской стороне в письменно виде.

"Мы скоро передадим России наши письменные предложения. Они осведомлены об этом", - заявил Столтенберг.

По словам генсека НАТО, предложения альянса отразят его готовность вести с Россией переговоры по вопросам контроля вооружения и прозрачности в военной активности. Об этом пишет РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник, 18 января, провели телефонные переговоры по инициативе американской стороны. В ходе диалога они обсудили предложения России по гарантиям безопасности.